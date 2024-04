LIVE Paolini-Andreeva 3-2 - WTA Madrid 2024 in DIRETTA | controbreak dell’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 LADI COBOLLI-KHACHANOV (5° MATCH DALLE 11.00) 15-30 Di un soffio largo il dritto in uscita dal servizio della diciassettenne. 15-15 Combinazione palla corta-lob di rovescio pregevole della russa. 0-15 In corridoio il tentativo di rovescio lungolinea di. 3-2 Game. CHE PUNTOOO! L’azzurra si difende benissimo, spinge con il dritto e chiude con un perfetto drop. 40-0 Superba l’accelerazione con il dritto incrociato di Jasmine. 30-0 Servizio e dritto a segno per. 15-0 Servizio vincente della toscana. 2-2! Rovescio lungolinea vincente che lascia ferma l’avversaria. ...