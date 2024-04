Lucio Presta rompe il silenzio su Amadeus | ecco la sua verità

(Di lunedì 29 aprile 2024) Personaggi tv. “? L’ho inventato io”.il, lasulla fine del rapporto con il conduttore – Era il 10 Aprile quando su «X» è apparso un post che recitava: «Mi sa che è giunto il tempo di dire chi e come sono le persone e come si svolti i fatti. Ho visto tante facce piene di maschere. È tempo di svelare facce e circostanze!». L’autore era, noto agente dei vip. Nella sua scuderia c’era anche, che ha da poco annunciato di aver lasciato la Rai. Su «Il Giornale» Hoara Borselli ha intervistato il diretto interessato, che senza filtri ha commentato le ultime dinamiche. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Isola dei Famosi”, il concorrente si ritira: “Televoto ...

Amadeus e Lucio Presta Lucio Presta ha vuotato il sacco. Dopo aver annunciato a più riprese, sui social, l’arrivo della sua verità , il manager si è affidato al Giornale per racconta re i motivi alla base della rottura del suo rapporto professionale con Amadeus. Non aspettatevi però grosse ... Continua a leggere>>

In una lunga intervista al Giornale il manager parla per la prima volta della fine del rapporto con Amadeus non mandandole a dire, ma ha fatto bene o male a vuotare il sacco? Continua a leggere>>

Marcell Jacobs e l’ossigeno arricchito: ecco cos’è la “tecnica segreta” che ha fatto tornare l’azzurro a volare nei 100 metri - Marcell Jacobs è tornato a farsi vedere in pista, correndo a Jacksonville, in Florida, una gara di 100 metri per testare la propria condizione fisica. L’azzurro ha chiuso in 10”11 con una partenza non ...

Continua a leggere>>

presta-Amadeus, Gasparri: "Nell'intervista del manager c'è una scarpa che puzza" - Il capogruppo di Fi al Senato: "Le parole dell'ex manager di Amadeus sollevano due questioni importanti su cui occorre fare chiarezza" ...

Continua a leggere>>

Gasparri: "Nell'intervista di presta c'è una scarpa che puzza" - Il capogruppo di Fi al Senato: "Le parole dell'ex manager di Amadeus sollevano due questioni importanti su cui occorre fare chiarezza" ...

Continua a leggere>>