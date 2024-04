Trentaseiesima giornata Serie B 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Serie B, designazioni 36ª giornata: ecco chi arbitrerà Spezia-Palermo - Sarà Ivano Pezzuto di Lecce l'arbitro di Spezia-Palermo.Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Raspollini di Livorno e Thomas Miniutti di Maniago.Il quarto uomo sarà Roberto ...

Lecco-Sampdoria, due blucerchiati out per Pirlo: le ultime - Lecco-Sampdoria: Andrea Pirlo dovrà rinunciare a Stefano Girelli e Kristoffer Askildsen per il match del Rigamonti-Ceppi. Le ultime Buone e cattive notizie per Andrea Pirlo in vista del match del turn ...

La Roma scrive alla Lega Serie A: i giallorossi chiedono di giocare lunedì 13 maggio contro l’Atalanta - La Roma scrive ancora alla Lega Serie A. E nel giorno in cui saranno annunciati gli anticipi e posticipi della trentaseiesima giornata di campionato, la società giallorossa si è soffermata proprio sul ...

