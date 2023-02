Ascolti tv | ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ su Rai1 si aggiudica prime time

(Di lunedì 6 febbraio 2023) (Adnkronos) – La prima serata di domenica 5 febbraio premia ‘Ledisuche siilcon il 25,8% di share pari a 4.790.000 telespettatori. Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Fino all’ultimo indizio’ che ha ottenuto 2.147.000 telespettatori con uno share dell’11,5%. Terzo posto per ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 che ha ottenuto, nella presentazione, 1.567.000 telespettatori con uno share del 7.57%, nel programma 2.194.000 telespettatori pari al 10,69% di share e nel segmento ‘Il Tavolo’ 1.438.000 telespettatori (share del 9,36%). Segue, fuori dal podio, Rai2 con ‘N.C.I.S. Los Angeles’ che ha interessato 784.000 telespettatori (share pari al 3,81%), ‘Blue Bloods’ su Rai2 che ha tenuto davanti al video 700.000 ...

