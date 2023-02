WWE | Grayson Waller interrompe la conferenza di Shawn Michaels | volano parole grosse dopo NXT Vengeance Day!

(Di domenica 5 febbraio 2023) Finale molto teso ad NXTDay.il main event che definire “cruento” è dir poco,, sconfitto nello Steel Cage Match contro Bron Breakker, ha interrotto la classicastampa post PLE tenuta da, Senior Vice President of Talent Development dello show giallo WWE. L’alterco ha coinvolto anche Matt Bloom, head trainer del Performance Center, che ha portato via l’australiano per evitare la creazione di spiacevoli inconvenienti. “Forse dovrei vestirmi come Diesel” Nel dettaglio,ha avuto un confronto acceso con HBK, chiedendogli cosa dovesse fare per diventare, letteralmente, “il suo uomo”. Successivamente ha aggiunto che forse dovrebbe cominciare a vestirsi come “Diesel” o inserire dei ...

For the first time in almost three years, WWE’s NXT developmental brand toured outside their home territory of Florida to host Vengeance Day, the first pay-per-view of 2023 from their side. A Steel ...Primo PLE dell'anno per NXT, in quel di Vengeance Day tante cose potevano cambiare in vista di quella che, parafrasando un evento ben più importante, possiamo chiamare Road To Stand & Deliver, altro ...