Volley | Superlega 2022 2023 | Trento piega Taranto in trasferta | Verona batte Monza al quarto set

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si sono giocate due partite della 18ª giornata disoffre più del previsto controma riesce a vincere in tre set contro la squadra pugliese. I ragazzi di Lorenzetti vincono due set ai vantaggi gestendo con maggiore esperienza i momenti più importanti, 26-24 28-26 25-22 il punteggio finale.aggancia Modena in seconda posizione a 35 punti, idetro l’inarrivabile Perugia a 54 punti.resta in fondo alla classifica con 14 punti.in quattro set, 26-24 25-20 14-25 25-21, e trova la terza vittoria in fila in. I ragazzi di Stoytchev giocano meglio e vincono meritatamente i primi due set. Dopo un calo nel terzo parziale ...

Si completa la 18ª giornata dicon 4 partite. Trento mantiene il secondo posto. Taranto - Trento 0 - 3 (24 - 26, 26 - 28, 22 - 25) Non fa sconti l'Itas Trentino, priva del centrale Lisinac, sul campo dell'ultima in ...2022 - 2023Squadra Sir Safety PerugiaDomenica di riposo e recupero per la Sir Safety Susa Perugia. Dopo la vittoria di ieri pomeriggio al PalaBarton contro Piacenza, la ...

Trento sbanca Taranto e conserva il secondo posto La Gazzetta dello Sport

Diretta Milano - Padova (0-0) - Volley SuperLega - la Repubblica la Repubblica

SuperLega, 18° turno: Gioiella Prisma-Itas Trentino 0-3 trentinovolley.it

Volley, SuperLega: Modena batte Siena e si conferma al secondo posto, Lagumdzija e Rinaldi show OA Sport

Superlega: Modena vince con Siena 3-1. Stankovic MVP Volleyball.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Oggi in tv Monza-Verona, sfida di regular season di Superlega 2022/2023 di volley: canale, orario e come vederla in diretta streaming ...