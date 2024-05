Basket - Play-off Serie A2 2023 24 | Trapani o - l’Urania Milano sbanca Verona dopo due supplementari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 4 maggio 2024) La prima giornata dei-off diA2 si apre con il netto successo di90-69 in casa contro Piacenza. In gara1 gli Sharks hanno subito messo in chiaro il loro ruolo da favoriti nellae più in generale per la promozione. La resistenza della compagine ospite è durata due quarti e mezzo, giocati quasi alla pari: nella seconda metà del terzo quarto però la formazione siciliana ha infilato il parziale decisivo, volando fino al +20 a inizio ultima frazione grazie soprattutto a Mobio e Pullazi. Negli ultimi minuti Piacenza esce dal match edilaga fino al 90-69 conclusivo. Il top scorer è Joseph Mobio con 20 punti, seguito da JD Notae a quota 14 e da Rei Pullazi con 12 (4/4 da tre). In casa piacentina vanno in tre in doppia cifra: Veronesi con 15, Skeens con 14 e Serpilli 13. Partita ...