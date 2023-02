Viaggio nelle carceri italiane nell' anno record di suicidi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tramite impiccagione, inalando gas o con lesioni alle vene: così ci si uccide dietro le sbarre. Ottantaquattro +1, è questo il drammatico dato deiin carcereda poco terminato. Un detenuto ogni cinque giorni si toglie la vita: una cifrada quando, nel duemila si è cominciato a monitorare questi tragici eventi. Il precedente primato negativo era del 2009, quando si toccò quota 72 su un numero di detenuti superiore di circa 5mila unità. L'ottantacinquesima vittima rientra nel conteggio del 2022 anche se è deceduta il 4 gennaio del 2023. È stata trovata il 26 dicembre del vecchioimpiccata alle sbarre della finestra della sua cellaa casa circondariale di Prato, soccorsa e portata in ospedale è entrata in coma il 30 dicembre. il suo cuore ha smesso di ...

