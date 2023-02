Traffico Roma del 05-02-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati situazione tranquilla Al momento sulle strade ditempi di percorrenza regolari anche sull’intero percorso del raccordo anulare sia in carreggiata interna in esternaintenso è segnalato Comunque verso Ostia sulla Cristoforo Colombo Dove si incontrano co dei tre a via di Malafede e via di Acilia grande attesa alle 16 all’Olimpico per il 6 Nazioni di rugby con Italia Francia modifica la circolazione nei pressi dello stadio già dalle 14 si prevedein aumento anche sulle strade del Flaminio e del della Vittoria dettagli di queste dal treno sul sito.luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...