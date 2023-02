Vantaggio rossoblù disu rigore per fallo di mano di Barak. La Viola impatta con Saponara che poi coglie una gran traversa in rovesciata. Nella ripresa solito guizzo di testa di, il ......cambi di Thiago Motta rivoluzionano la partita e... Ma sull'azione del 2 - 1 c'è l'ombra una manata disu ... I pugliesi giocano un gran primo tempo,con Colombo e ...

Orsolini+Posch, segnano sempre loro: il Bologna vola. Fiorentina ko e fischiata La Gazzetta dello Sport

Video Gol Highlights Fiorentina-Bologna 1-2: Sintesi 5-2-2023 StadioSport.it

Le pagelle della Fiorentina - L'errore di Terracciano pesa, Saponara ha qualità ma in troppi no TUTTO mercato WEB

Serie A: vincono Napoli, Torino e Bologna. Alle 20.45 il derby Inter-Milan. HIGHLIGHTS Sky Tg24

Posch e Orsolini, il Bologna batte 2-0 lo Spezia Notiziario USPI

L’esterno rossoblù la sblocca su rigore, poi il pari di Saponara, ma nella ripresa arriva il guizzo del terzino goleador. Gli emiliani salgono a 29 punti ...Il Bologna ha battuto 2-1 (1-1) la Fiorentina in un match valido per la 21/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i rossoblu Orsolini su rigore (14') e Posch (47'). Per i Viola a segno Sapon ...