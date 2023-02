Caro Porro | porca paletta | sono una donna | ma questo non mi piace

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 febbraio 2023)una, manon mi. Siamo chiamati a votare a breve: pur avendo le idee chiare, se non altro sulle scelte politiche, mi è capitato di accedere, forse per evitare cavilli o sorprese nei pressi dell’urna, al sito ufficiale di Regione Lombardia, ovechiarite le modalità a cui il cittadino deve sottostare, per una corretta compilazione della scheda elettorale. E oibò!, rileggo due volte per sicurezza, ma è scritto: “L’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati della lista prescelta… Se si esprimono due preferenze queste devono essere di genere diverso ovvero un uomo e una, in caso contrario la seconda preferenza sarà annullata.”, anche nell’urna! ...