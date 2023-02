Vangelo di oggi 4 Febbraio 2023 | Mc 6 | 30-34 | Video commento

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 4, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero”. “In queste espressioni si sente L'articolodi: Mc 6,30-34proviene da La Luce di Maria.

... 'basta con tutto ciò che rinnega gli insegnamenti del': sono temi che veicolano anche un ... È Direttore Responsabile del 'Don Orione' e della rivista 'Crescere' ed è Commendatore dell'...La Chiesa ha bisogno "di respirare l'aria pura del", di scacciare quella inquinata della mondanità e di "custodire il cuore giovane della fede".'tanti crocifissi' in cui Cristo ancora'...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 3 Febbraio ... Cerco il Tuo volto

Vangelo di oggi 2 Febbraio 2023: Lc 2,22-40 | Video commento La Luce di Maria

Vangelo del giorno, lettura e commento del 3 Febbraio 2023. Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. Papaboys 3.0

In che modo Dio oggi ti chiama ad annunciare il Vangelo Aleteia

Lo sai che Gesù si occupa della tua stanchezza Aleteia

di Padre Gianpiero Tavolaro Comunità Monastica di Ruviano (Clicca) V domenica del Tempo ordinario – Anno A Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 Per ...Un’immagine, ha detto, che «parla alla nostra vita cristiana: come Chiesa abbiamo bisogno di respirare l’aria pura del Vangelo, di scacciare l’aria inquinata della mondanità, di custodire il cuore ...