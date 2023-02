Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Tananai | “Sono cresciuto e adesso canto con Biagio”

(Di sabato 4 febbraio 2023) “L’anno scorsoarrivato 25mo, all’ultimo posto. Ma non è vero che non si può fare peggio. Quest’anno ci28 cantanti quindi ciben tre possibilità di fare peggio”.affronta con ironia il ritorno in gara acon ‘Tango’, ad un anno da quell’ultimo posto con ‘Sesso Occasionale’ che però è stato l’inizio di un’ascesa clamorosa, con il brano in altissima rotazione radiofonica per mesi, il tormentone estivo ‘La Dolce Vita’ con Fedez e Mara Sattei, e il tour nei club traslocato nei palazzetti. “Come avevo promesso ho preso lezioni di, però. Spero di non rifare come l’anno scorso:più confidente con la mia vocalità”, sottolinea divertito, parlando della performance live all’Ariston che l’anno scorso lo aveva messo ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Due nuovi tipi di insetti da ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie del 3 febbraio Sky Tg24

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | L’Italia darà a Kiev i missili anti-aereo, Meloni... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Pentagono annuncia nuovo invio armi a Kiev da 2 miliardi, inclusi missili a ... Il Sole 24 ORE

Autonomia differenziata, qual è il percorso Le tappe dopo il via libera del governo Corriere della Sera

Covid in Italia e nel mondo, le news. Bollettino: -13,4% positivi ma morti +27,2% Sky Tg24

Roma. Alatri come Siculiana. Tutti sentono, nessuno parla. Intanto gli inquirenti temono una vendetta trasversale per l'omicidio di Thomas Bricca. Mentre il vero obiettivo, l'amico di origine ...Nei giorni scorsi sono apparse scritte ingiuriose e omofobe contro il presidente di Arcigay Napoli. Tra le tante iniziative in programma per rispondere a questo vile gesto, ci ...