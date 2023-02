Ucraina | Germania | “Abbiamo prove di crimini di guerra” ?

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – Laha raccoltodidiin: lo ha detto – ripreso dal Guardian – il procuratore generale tedesco Peter Frank in un’intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag nella quale ha sottolineato che esistono le premesse per un processo a livello internazionale. “Attualmente – ha aggiunto il procuratore – ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

