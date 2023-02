Rosanna Lambertucci | chi era l’ex marito Alberto Amodei | età | lavoro | figlia | come è morto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Verissimo! Anche questa domenica la gioiosa e frizzante Silvia Toffanin è pronta ad allietare il pomeriggio degli affezionati telespettatori con tantissime storie ed aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti.di consueto l’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 16:30 ed anche oggi gli ospiti che si avvicenderanno in studio saranno davvero numerosi. Tra di loro anchema scopriamo qualcosa in più sul suo ex! Chi eraè nato a Pesaro nel 1943. Entrato in Rai nel 1964,fa parte della direzione amministrativa del Tg2 e poi diviene responsabile del ...