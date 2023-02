L’Ucraina | i suoi eroi | i suoi renitenti | per i giovani al fronte servono armi adatte

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 4 febbraio 2023) Odessa, dal nostro inviato. C’è una guerra feroce che sta per toccare il suo anno. C’è una nuova offensiva russa annunciata da un giorno all’altro. C’è una popolazione al buio e al gelo. Quasi una persona su cinque di quella popolazione è riparata all’estero, bambini, donne, vecchi – anche uomini. È in vigore la legge marziale. Come si può discutere criticamente di quello che avviene in Ucraina senza rischiare di fare il gioco degli aggressori? Si può. Ognuno di noi che prova a seguire da vicino gli avvenimenti, che solidarizza con gli aggrediti, che si augura la punizione degli aggressori, si pone ogni giorno questa domanda. Ma si può. Il governo ucraino che prende o fa prendere daiservizi di sicurezza misure drastiche e pubbliche – stavo per dire esemplari – a carico della corruzione e dell’avidità di...