GTA Online | approfitta dei bonus sulle missioni di vendita e rifornimento del Laboratorio di acidi

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 4 febbraio 2023) È ora di potenziare la produzione diper soddisfare la domanda di una sempre più strafatta Los Santos. I re del crimine non diventano tali dalla sera alla mattina, ma iper ledie dideldidovrebbero aiutare te e Mutt a creare, vendere e fare guadagni giganteschi a tempo di record. Passando ad altro, l’Evento modalità difficile: Prima dose sta per giungere alla sua conclusione, è ancora possibile ottenere articoli rari come ricompense per gli incarichi da tassista e altro ancora… 50% di GTA$ e RP in più per ledideldiEffettuare consegne a domicilio, evitare imboscate della polizia, andare in ...