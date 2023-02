(Di sabato 4 febbraio 2023) Gli Stati Unitiilavvistato ieri per la prima volta nei cieli della nazione. L'aerostato è stato distrutto sull'oceano Atlantico per ordine del presidente Joe Biden che ha seguito l'operazione...

... non sarebbe diretto versoStati Uniti. Il caso diplomatico e la rinuncia di Blinken al viaggio diplomatico a Pechino La vicenda del primo pallone spia scoperto negliha causato nella ...21.25,abbattuto pallone - spia su Atlantico Il pallone - spia cinese che ha sorvolatoStati Uniti è stato abbattuto sull'oceano Atlantico su ordine di Joe Biden. Il Dipartimento della Difesa aveva ...

Gli Usa abbattono il pallone spia cinese sopra la Carolina del Sud Corriere della Sera

Gli Usa abbattono il pallone spia cinese sull'Atlantico, l'ordine partito da Biden: «Complimenti ai nostri pil ilmessaggero.it

Cosa sono i palloni spia e perché Pechino ne ha usato uno sopra gli Usa Corriere della Sera

Gli Usa hanno abbattuto il pallone spia cinese AGI - Agenzia Italia

Media, 'gli Usa posticipano il viaggio di Blinken in Cina' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...È stato abbattuto dall’esercito americano il pallone spia cinese che era stato avvistato nello spazio aereo degli Usa nei giorni scorsi: ...