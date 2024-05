Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 7 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 7 maggio 2024) No, davvero, noi ridiamo e scherziamo perché parliamo di, trash e siamo tutti consapevoli che c’è molto di estremizzato e poco di realmente sincero, però che paura guardare l’atteggiamento di Mario Cusitore in queste puntate, conoscendo l’epilogo della vicenda del b&b gate. Che paura, mammamì. E lo so che scrivo la stessa cosa da almeno 3 opinioni, ma davvero non riesco a commentare diversamente. Che inquietudine vedere come una persona, che SA di aver torto e SA di nascondere la verità, possa mentire con tanta veemenza, puntando tutto sul far sentire in colpa la controparte. “Quando una persona mi scade, mi scade, non mi credi, mi sei scaduta“ “O mi credi o non mi credi, se un domani litighiamo poi cosa devo fare? Devo chiamare quella con cui ho parlato, quella che ho guardato?“ “Mi sono innamorato della persona sbagliata” “Potevo ...