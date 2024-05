Una ‘merla’ con il collare' | la frecciata di Antonio Ricci a Francesca Fagnani

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – ''A mesta simpatica e la trovo molto brava. Ritengo da sempre che la tv non sia una finestra sul mondo, ma sul mercato, e voglio dimostrarlo. Laindossa i gioielli senza citare il brand, perché non può, allora il brand, sui suoi canali, la ringrazia per averli indossati e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.