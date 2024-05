Frosinone - l’allenamento prima dell’Inter | uno ancora a parte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Ilsi è riunito anche oggi per svolgeredella gara contro l’Inter, in programma venerdì 10 maggio. Tutto il gruppo a disposizione di Di Francesco, uno solo si è allenato a. IL REPORT – “Giallazzurri in campo questo pomeriggio alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per una nuova sessione di allenamento in vista del match contro l’Inter. Lavoro tra palestra e campo per i ragazzi mister Di Francesco, che hanno poi svolto esercitazioni tecnico – tattiche e conclusioni. Continua il lavoro personalizzato Lusuardi. Domani mattina in programma un nuovo allenamento a Ferentino”. Fonte:calcio.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della ...