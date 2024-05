Ex Ilva - 400 mln per ripartire | piano in 3 fasi Obiettivo | stabilità aziendale e gestione efficiente entro l’anno

(Di martedì 7 maggio 2024) Si è tenuto oggi, nella sede di Confindustria a Roma, il primo incontro tecnico tra il management di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria (il direttore generale Giuseppe Cavalli e il direttore delle Risorse umane Claudio Picucci) e i rappresentanti delle sigle sindacali nazionali. Dopo un periodo di circa due mesi, necessario per riuscire a evitare che l’azienda finisse in una crisi irreversibile, il management, si legge in una nota “ha potuto strutturare undi ripartenza concreto, che è stato presentato oggi durante l’incontro. Nell’immediato esso mira a ripristinare le condizioni di normalità per quegli impianti che sono stati individuati, ma anche a creare unaordinata fondamentale perché l’azienda torni sicura per i lavoratori e poi attrattiva per i potenziali investitori”. Ilsi articola in tre ...

Tarantini Time QuotidianoI Commissari di Acciaierie d’Italia in A.S. hanno nominato l’ingegner Giuseppe Cavalli direttore generale dell’Azienda. Bresciano, manager di lunga e articolata esperienza nazionale e internazionale, l’ingegner Cavalli ...

Il cuore produttivo del L’Ilva di Taranto è di nuovo nelle mani di due condannati per gli episodi più gravi avvenuti nell’acciaieria. Nel silenzio generale, riappaiono tra i manager dell’impianto Salvatore De Felice e Ruggero Cola per volontà dei ...

Ex Ilva: presentato il piano di ripartenza degli impianti - Ex ilva: presentato il piano di ripartenza degli impianti - ROMA - Presentato il Piano di Ripartenza dell'ex ilva, entro fine giugno un accordo formale e dettagliato con i sindacati.

Ex Ilva, presentato il piano di ripartenza: 400 milioni in tre fasi, i pareri dei sindacati - Ex ilva, presentato il piano di ripartenza: 400 milioni in tre fasi, i pareri dei sindacati - C'è stata «condivisione sul tema della salute e della sicurezza, un tema su cui non si è mai finito di investire, di intervenire e questa sarà la priorità con la messa in funzione degli impianti» ...

Ex Ilva, presentato ai sindacati il piano per la ripartenza: ritorno alla stabilità a fine anno e intervento economico per 400 mln - Ex ilva, presentato ai sindacati il piano per la ripartenza: ritorno alla stabilità a fine anno e intervento economico per 400 mln - Il Piano di ripartenza di Acciarie d'Italia, proprietaria degli stabilimenti ex ilva, è stato presentato oggi ai sindacati e prevede un ...