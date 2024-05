Napoli | bocciato Lindstrom - possibile cessione in estate

(Di martedì 7 maggio 2024). Probabilein, ha mercato in Bundesliga Ilha deciso: Jesperverrà ceduto nella prossima. Il danese non ha convinto in azzurro e ora potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa, ma ha anche un discreto mercato in Bundesliga, dove ha lasciato un ottimo ricordo negli anni all’Eintracht Francoforte. Come riporta TMW, la valutazione è un problema: pagato 30 milioni un anno fa, ha un contratto fino al 2028 e sarà a bilancio per 24 milioni. Serve quindi una proposta importante, a meno che non possa essere ceduto in prestito con diritto di riscatto.ora percepisce un ingaggio relativamente basso, inferiore ai 2 milioni di euro. In ...

