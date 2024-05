Anziano Scomparso | Disperazione e Appello dei Parenti - ' Aiutateci a Trovarlo!

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 7 maggio 2024) Chieti - La famiglia Tocco è in preda allamentre cerca freneticamente Giuseppe, il loro carodi 79 anni, che ènel nulla. L'uomo, residente nello Scalo, potrebbe essere alla guida di una Lancia Ypsilon, ma le segnalazioni da Penne non hanno ancora portato a un riscontro concreto. Giuseppe è uscito da casa sua in via L'Aquila e non ha fatto ritorno, lasciando i suoi familiari allarmati e in cerca di risposte. Indossa pantaloni scuri, una camicia di flanella e, probabilmente, le sue pantofole. La famiglia, attraverso i social media e altre piattaforme, ha diffuso la sua foto e chiede disperatamente l'aiuto di chiunque possa averlo visto o riconosciuto. Le segnalazioni finora non sono state sufficienti a rintracciarlo, e ogni minuto conta, soprattutto considerando le precarie condizioni di salute di ...