San Sebastián Film Festival - il remake di Emmanuelle aprirà la kermesse basca

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 7 maggio 2024) Annunciato il titolo delche inaugurerà l'evento cinematografico spagnolo in programma dal 20 al 28 settembre. Il nuovodella regista francese Audrey Diwan,, verrà presentato in anteprima mondiale comed'apertura in concorso al 72°del cinema di San, il prossimo 20 settembre. Ispirato all'omonimo romanzo erotico diArsan, ilracconta la storia di una donna alla ricerca di un piacere perduto. Durante un viaggio d'affari a Hong Kong, la protagonista incontra diverse nuove persone, tra cui un uomo sfuggente di nome Kei. Secondo la regista, la trama diè stata concepita come un'esplorazione del piacere nell'epoca del post #MeToo. Vincitrice del Leone d'Oro alla Mostra ...