Alexander Zverev critico sul calendario | Non c’è tempo per recuperare - visti gli infortuni

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempistiche insufficienti.ha parlato quest’oggi in conferenza stampa al Foro italico di Roma di una delle criticità del massimo circuito internazionale del tennis, ovvero gli. Sascha, da questo punto di vista, è convinto che le criticità che hanno riguardato tanti giocatori, tra cui Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, siano legate al. Non ha usato giri di parole il tedesco: “Sono nel Tour da 10 anni, il discorso è sempre stato su come rendere la stagione più corta. Questo non è perchè non vogliamo giocare a tennis, amiamo il tennis, ma è per avere ildi preparare i nostri corpi per le partite e per avere ildi guarire il nostro corpo. Adesso abbiamo una stagione di 11 mesi“. “Ne parlavo con Alex de Minaur: lui ha giocato la Coppa Davis il ...

Sfida apertissima e da non perdere tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas . Il primo ha una forma sicuramente migliore ma in passato ha molto sofferto questo avversario nei loro confronti sul rosso, e poi non dimentichiamo che il greco ha vinto ...

La campagna sul rosso procede in questa intensa stagione tennistica. A partire dalla prossima settimana, l’ATP250 di Monaco di Baviera terrà banco. In un primo momento era prevista la presenza in tabellone di Matteo Berrettini , che però ha deciso ...

Alexander Zverev è stato eliminato da Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid . Il tennista tedesco non è mai entrato in partita contro l’argentino e ha perso in due rapidi set, manifestando la sua delusione al termine ...

