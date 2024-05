Milan vince in volata la quarta tappa del Giro d’Italia

In una tappa con poche salite, con una fuga ripresa a poco dall'arrivo, si decide tutto in volata . Ad avere la meglio è il ciclista friulano, che ne ha più di tutti e vince la prima tappa a questo Giro

Il friulano si è imposto di potenza ad Andora, Pogacar resta in maglia rosa ANDORA - Jonathan Milan ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia 2024, la Acqui Terme-Andora di 190 chilometri. Il 23enne velocista friulano della Lidl-Trek, dopo la ...

Jonathan Milan ha vinto in volata la quarta tappa del Giro d’Italia, Acqui Terme-Andora di 190 chilometri . Quella di Jonathan Milan è la prima vittoria di tappa di un italiano in questa edizione del Giro . Dopo una fuga di Filippo Ganna a 1.5 ...

Giro d’Italia 2024, quante tappe avrà ancora a disposizione Jonathan Milan per le volate - Giro d’Italia 2024, quante tappe avrà ancora a disposizione Jonathan milan per le volate - L'appetito vien mangiando. E allora Jonathan milan (Lidl-Trek), dopo la volata imperiosa sul traguardo di Andora nella quinta tappa del Giro d'Italia ...

Giro d’Italia, quarta tappa: volata imperiale di Jonathan Milan sul traguardo di Andora - Giro d’Italia, quarta tappa: volata imperiale di Jonathan milan sul traguardo di Andora - volata imperiale di Jonathan milan sul traguardo di Andora. Sua la quarta tappa del Giro d’Italia. Pogacar sempre leader.

Ciclismo, Giro d'Italia, Milan: "Sono emozionatissimo, Ganna ci ha dato del filo da torcere" - Ciclismo, Giro d'Italia, milan: "Sono emozionatissimo, Ganna ci ha dato del filo da torcere" - "Sono emozionatissimo, proprio come quando ho vinto per la prima volta un anno fa. Inoltre, qua all'arrivo c'era la mia famiglia a vedermi". Jonathan milan è raggiante dopo la vittoria in volata della ...