Dalla revisione del Pnrr all’export dei suini sardi | il governo rivendica 100 obiettivi in 100 giorni anche quelli non suoi o non raggiunti

(Di sabato 4 febbraio 2023) Al punto 5 c’è la ritrovata “centralità dell’Italia a livello internazionale”, di cui sarebbe prova il fatto che la premier di un Paese del G7 abbia partecipato “a diversi vertici multilaterali” tra cui “il Consiglio europeo” oltre ad aver tenuto “60 tra contatti e incontri con capi di Stato stranieri”. I punti 8 e 13 sono all’insegna dell’ottimismo sempreto da Giorgia Meloni: danno per fatti sia il “Piano Mattei per l’Africa”, che al momento è con tutta evidenza solo un auspicio, sia “l’Italia hub energetico d’Europa“. Ingenuità ed esagerazioni a parte, l’elenco dei 100 principali risultati deldiffuso in occasione del simbolico traguardo dei primi 100a Palazzo Chigi contiene peròpalesi inesattezze, reticenze e falsità che non sfuggiranno ai diretti interessati, dai dipendenti pubblici ...

... ex commissario imperiese Udc, ma non politico di professione, imperiesenascita, fondatore ...importante della Tari per le p.iva e famiglie. "La lista non è partitica, è popolare - ...Corrisponde al vero Il New York Times sostiene che in unasistemica di 43 studi di ... i risultati sollevano una domanda assillante: se astenersicorsa non proteggerà magicamente le ...

Dalla revisione del Pnrr all’export dei suini sardi: il governo rivendica 100 obiettivi in 100 giorni… Il Fatto Quotidiano

Revisione prezzi per appalti in corso d'opera: importanti chiarimenti da ANAC Lavori Pubblici

Rinegoziazione e revisione prezzi: due istituti ancora problematici in ... Appalti e Contratti

Motorizzazione Civile: a Cagliari 14 mesi di attesa per una revisione Cagliaripad.it

Intesa, Messina non esclude una revisione del piano Dealflower

Ecco il recente parere dell'Autorità con una disamina delle disposizioni sulla variazione dei prezzi per gli appalti in corso d'opera ...Il bene dell’informazione “gode di esplicita tutela costituzionale. L’art. 21 della Carta”, nell’affermare che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scr ...