Viabilità Roma Regione Lazio del 03-02-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 febbraio 2023)DEL 3 FEBBRAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: RESTANO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA, TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; IN USCITA DALLA CITTA’ SITUAZIONE INVARIATA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral