Ultime Notizie – Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia | Cremlino | “Una bufala”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) L’offerta, secondo il giornale svizzero Neue Zurcher Zeitung, sarebbe arrivata dal direttore della Cia William Burns “Una”. Così il portavoce delDmitry Peskov ha definito la notizia di unamericano sulla base del quale sarebbe stato offerto allail 20% del territorio ucraino in cambio della. Un’offerta che, secondo il giornale svizzero Neue Zurcher Zeitung, sarebbe arrivata dal direttore della Cia William Burns. Entrambe le parti,, avrebbero rifiutato l’offerta. Da parte russa per la certezza di una vittoria. Da parte, perché non disposti a rinunciare al territorio nazionale. Biden avrebbe tentato la via della proposta di accordo per evitare una guerra prolungata con questa iniziativa. ...