The Voice Senior | quando andrà in onda la finale

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 febbraio 2023)verrà trasmessa in tv ladi The? Il programma musicale condotto da Antonella Clerici, insu Rai 1, ha preso il via venerdì 13 gennaio 2023, circa tre settimane fa. In tutto sono previste sette nuove puntate. Il talent va inogni venerdì in prima serata dalle 21.25. Ladi Theè prevista per il 3 marzo. The: eccoci sarà laIn che consiste The? Theè un talent che prevede più fasi. La prima fase è quella delle Blind, in cui i quattro coach dovranno selezionare i 24 aspiranti talenti musicali, 6 ...