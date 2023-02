Salerno | sgomberato campo rom nei pressi dello stadio Arechi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario, nel pomeriggio di ieri, l’intervento del nucleo ambientale della polizia municipale dial comando del capitano Mario Elia per sgomberare unrom allestito neidi. I vigili urbani sono intervenuti chiedendo di rimuovere roulotte, auto e quanto presente nel piazzale antistante la tribuna, dove a poca distanza c’è anche un tendone circense. Non è chiaro se la presenza del gruppo rom sia collegato al Circo. In ogni caso la polizia ha accertato l’assenza dei permessi per la sosta prolungata. Richiesto anche il successivo intervento di uomini e mezzi dellapulita per rimuovere ...

Sgombero dell'accampamento rom nel piazzale Gipo Viani, antistante lo stadio Arechi - lato tribuna - e messa in sicurezza del sottopasso di via San Leonardo: ieri mattina dalle 8.30 alle 13, la ...

Blitz della Polizia Municipale nel piazzale Gipo Viani, antistante la tribuna dello stadio Arechi, dove gli agenti hanno sgomberato un piccolo campo rom. Nell'area in questione – riporta Il Mattino – ...Era diventata la terra di nessuno l'area antistante lo Stadio Arechi a Salerno. Dopo numerose segnalazioni arrivate al Comando di Polizia Municipale del capoluogo, gli agenti hanno sgomberato il campo ...