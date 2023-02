Miles Davis | Curiosità sul film in onda in tarda serata su Rai 5

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nel palinsesto di Rai 5 non mancano maiavvincenti che possano tenere compagnia il pubblico. Questo vale anche per quello che andrà innella secdi venerdì 3 febbraio 2023. Si tratta di. Mai visto questo? Scopriamolo insieme, dando uno sguardo a trama e cast della pellicola., la regia e il cast Il, dedicato all’omonimo musicista, è stato realizzato con la regia di Stanley Nelson. Nel cast troviamo tra i vari attori, Ron Carter , Jimmy Cobb e Stanley Crouch. Completano il cast anche Carlos Santana, Wayne Shorter, Quincy Jones, Herbie Hancock. Il bello di questa pellicola, è l’aver reso omaggio ad una personalità che si è ...

... così come Come hanno spiegato in passato, il secondo nome di Luna è un tributo alla cantante soul Nina Simone, mentreè un omaggio al geniale artista jazzCome hanno spiegato in passato, il secondo nome di Luna è un tributo alla cantante soul Nina Simone , mentreè dedicato al trombettista e compositore. John Legend e Chrissy Teigen ...

Miles Davis, l'autobiografia e il ritorno al principio - Musicoff ... MusicOff

London Brew è l'album tributo a Miles Davis con Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Tom Skinner e altri - RUMORE Rumoremag.com

Fabrizio De Andrè Project in Jazz, al Miles Davis Jazz Club di ... Guidasicilia

Jam session, songs americane e chitarre manouche: il week-end al ... Balarm.it

Musica al Miles Davis: gli appuntamenti della settimana nel jazz ... Balarm.it

Un concerto voluto dal crooner Vicio Rinella, proposto per riempire di note d’amore una serata speciale. Accanto a lui Pinetta Ferro con cui condivide diversi progetti musicali. Eleganza e raffinatezz ...LUNEDI 30 GENNAIO Jazz/Lino Patruno all’Alexanderplatz con il suo show Torna il "Jazz Show" del banjoista, chitarrista e bandleader Lino Patruno, che ripercorre ...