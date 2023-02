(Di venerdì 3 febbraio 2023) Inviata da Nicola Tenerelli - Il DDL per l’attuazione dell’autonomia differenziata voluto dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, il leghista Roberto Calderoli, è stato approvato unanimemente dal consiglio dei ministri. L'articolo .

... ovvero unadi competenze e anche una specificazione di quelle competenze che oggi sono ... invece, in senso negativo le interpretazioni fornite sempre a Policy Maker dal presidente...... perche' la palude parlamentare e' sempre dietro l'angolo) e sulla qualita'. E anche sull'effetto che potremmo aspettarci, in tutto il Paese, sia per chi richiedera' le competenze, ...

La devoluzione della scuola e il rischio delle cittadinanze multiple. Lettera Orizzonte Scuola

Autonomia, Confindustria Vicenza: definire bene i Lep Agenzia askanews

Chi è la creatrice dello specchio portafortuna di Chiara Ferragni per ... Elle

Trust interposto e imposta di successione: quali implicazioni We Wealth

Acquisto di azioni proprie: gli effetti sulla riserva in sospensione di ... Ipsoa

Ma che bel Paese, il bel Paese! Si discute, ci si azzanna sulla partecipazione di Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, al festival di Sanremo, qualcuno pone la pregiudiziale che lo si manderà in on ...Per l’autonomia arriva il d-day. Il giorno del sì. La legge “quadro” che darà il via alla devoluzione di competenze e risorse alle più ricche Regioni del ...