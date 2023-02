Giorgia Meloni contro le Ong | “È più un servizio di traghetto che di salvataggio”

(Di venerdì 3 febbraio 2023)torna ad attaccare le Ong impegnate neldi immigrati: “È più undiche di, in una intervista a Dritto e Rovescio, è tornata a parlare della questione Ong e migranti. Ha detto la Premier: “Le Ong vogliono stare anche settimane davanti alle coste africane: prendono dei migranti e non vanno nel porto ma aspettano di riempire la nave e la vogliono portare al porto che loro ritengono. È più undiche di…“. Sul porto di destinazione ha detto: “Dicono che Ancona è lontana, che i migranti stanno male… ma stanno settimane sulla nave in attesa di salvare altri migranti. Se li stanno salvando vanno portati ...

In realtà è stato lo stesso deputato toscano, stretto collaboratore di, a opporsi alla scelta di Mulè, che lo aveva criticato in televisione. E la scelta è così ricaduta sul ...Sono parole della premiersul caso Cospito, il detenuto anarchico al 41 bis in sciopero della fame da tre mesi e mezzo, che in queste ore viene ulteriormente criminalizzato dai media, ...

E se l’atteggiamento di Nordio fosse un geniale piano di Giorgia Meloni Il Fatto Quotidiano

I grattacapi di Giorgia Meloni visti da Martina Carone Formiche.net

Milano-Cortina, Fontana: da Meloni più poteri a commissario Agenzia ANSA

I documenti di partenza sono degli importanti passi avanti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson a Stoccolma. “In ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine dell’incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson.