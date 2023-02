Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi? Arrivano le immagini che smentiscono ogni gossip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nessunatra? La coppia più chiacchierata d’Italia era diventata protagonista di alcuni rumor che sembrerebbero essere infondati. Infatti alcuni follower di Deianira Marzano avevano rivelato di come l’ex calciatore e la ragazza non facessero più coppia fissa ma continuassero a vivere nello stesso appartamento. La smentita è arrivata sempre tramite Deianira che ha pubblicato alcune foto della coppia insieme a cena in un noto ristorante romano: L'articolo proviene da Isa e Chia.

e Ilary Blasi tornano in tribunale. Venerdì 3 febbraio, alle 14 e davanti al giudiceFrettoni, gli ex coniugi discuteranno della restituzione di Rolex, borse e scarpe . I ...... che fisico bestiale alle terme! CON LE FIGLIE, routine di famiglia allargata con Noemi Bocchi TI POTREBBE INTERESSARE

Totti, le voci su Noemi e l’udienza con Ilary LAROMA24

Francesco Totti, il padel da passione a business: investe in società con il re delle concessionarie auto - 24+ 24+

Francesco Totti e Ilary Blasi tornano in tribunale. Venerdì 3 febbraio, alle 14 e davanti al giudice Francesco Frettoni, gli ex coniugi discuteranno della restituzione di Rolex, borse e scarpe. I ...Neanche il tempo di brindare al primo anno d'amore, ed ecco che la coppia Noemi Bocchi - Francesco Totti già è data per scoppiata. O quantomeno in crisi nera. Così sostiene il popolo dei social. Che ...