Varane dice basta | Non vestirò più la maglia della nazionale francese

(Di giovedì 2 febbraio 2023) AGI - Il difensore centraleFrancia, Raphael, vincitoreCoppa del Mondo nel 2018 e secondo classificato lo scorso anno, ha annunciato il suo ritiro dal calcio inter. "Ci ho pensato per diversi mesi e ho deciso che era il momento giusto per me di ritirarmi dal calcio inter", ha scritto, 29 anni, in un post su Instagram. Il difensore del Manchester United ha debuttato in Francia nel 2013. Era fra i predestinati per il ruolo di capitano dopo il ritiro di Hugo Lloris il mese scorso. Visualizza questo post su Instagram ...

Ogni volta che ho indossato questa speciale maglia blu ho provato un immenso orgoglio', ha dichiarato. La decisione di mettere fine alla sua carriera in Francia lascia Kylian Mbappe in pole ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Francia,addio ...

Varane dice basta: "Non vestirò più la maglia della nazionale ... AGI - Agenzia Italia

Francia: Raphael Varane dice addio alla Nazionale Alfredo Pedullà

Abodi, nessun equivoco sul razzismo nei luoghi di sport Corriere dello Sport

Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr, cambiano i piani dopo appena due partite: la clamorosa indiscrezione sul suo futuro Corriere dello Sport

Dani Alves, il giallo delle immagini video: per la difesa cambiano tutto Corriere dello Sport

Le Parisien aveva lanciato l'indiscrezione, ora c'è la conferma anche da parte del giocatore del Manchester United ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...