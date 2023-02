Foibe | “Io ricordo La terra dei miei padri” | il docufilm diretto da Gratton su Rai3 il 10 febbraio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Unindelle vittime delleche ripercorre la storia dei territori di Istria, Fiume e Dalmazia. In occasione del Giorno del(10) Rai Documentari presenta “Io, ladei” un progetto per non dimenticare l’immane tragedia dell’esodo giuliano-dalmata. E far conoscere origini, tradizioni e storia dei territori del confine orientale un tempo italiani. Suilsulledal registaIdeato edal regista Michelangelo, ilè prodotto da Clelia Iemma e Beatrice Palladini per la D4 srl in ...

Voce annuncia che "la statua sarà ripulita e che il prossimo 10 febbraio, in occasione della Giornata del, verrà sostituita anche la targa del monumento dedicato ai martiri delle, ..."Un gesto vile così come quello compiuto alla targa apposta per ildei Martiri delle, che sarà sostituita . Così come sarà ripristinata la statua di via Crea". "Siamo certi che le Forze ...

Giorno del Ricordo | Quartieri Quartieri

Omaggio del Comune di Luino alle vittime delle foibe nella Giornata del Ricordo varesenews.it

’Giorno del ricordo’ Conferenza agli Intronati e la corona al Parco LA NAZIONE

Giorno del Ricordo, a Canegrate una conferenza sulle Foibe LegnanoNews.com

Giorno del Ricordo, a Parabiago letture e brani musicali con la scuola Rancilio LegnanoNews.com

Poco fa a palazzo Trentini il presidente del Consiglio provinciale, Walter Kaswalder, ha salutato il folto pubblico intervenuto in sala Aurora per l'incontro ...In memoria di tutte le vittime delle Foibe e degli italiani esuli dalle terre d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia.