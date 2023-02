Pillole statistiche della 6a di ritorno di A2 e A3 Credem Banca

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Serie A2 e A3 Credem Banca6a giornata di: Wagner miglior realizzatore in A2 con 27 punti, Albergati è il top scorer di A3 con 36 Big in A2Wagner Pereira Da Silva (Cave Del Sole Lagonegro): 27 punti, 49% in attacco, 3 muri e 1 ace.Bartosz Krzysiek (Delta Group Porto Vi)ro): 21 punti, 61% in attacco e 2 muri.Paul Buchegger (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): 23 punti, 69% in attacco e 3 muri.Alberto Cavasin (HRK Motta di Livenza): 25 punti, 49% in attacco e 3 aces.Kristian Gamba (Pool Libertas Cantù):20 punti, 47% in attacco.Tim Held (Agnelli Tipiesse Bergamo): 20 punti, 53% in attacco e 2 muri.Miglior Palleggiatore: Alessio Alberini (Pool Libertas Cantù), 8 punti, 100% in attacco, 3 muri e 4 aces.Miglior Centrale: Luca Presta (BCC Castellana Grotte), 13 punti, 44% in attacco e 5 ...