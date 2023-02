Marco Mengoni su Sanremo 2023 | pronostici | paure e commento dei big in gara

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) A soli sei giorni dall’inizio del Festival diha concesso un’intervista a Davide Maggio. Qui l’artista inha raccontato molto di lui, parlando della canzone in, dei suoi pensieri, della kermesse e di chi secondo lui vincerà il Festival. E già vi anticipiamo che perla vincitrice sarà una donna.parla delle sue ‘due vite’ aIo me la sono immaginata come una relazione tra mondo razionale e mondo dell’inconscio, questa eterna lotta che io sento moltissimo in me, soprattutto negli ultimi anni. Questa lotta che c’è tra la vita di tutti i giorni che ti spinge ad andare avanti ma che nasconde altre cose, che hanno un peso emotivamente ...