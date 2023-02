Galleria Vittoria riaperta al traffico con un giorno di anticipo

Dopo una mattinata di passione per gli automobilisti napoletani alle ore 16,30 sarà riaperta la. Da due giorni a Napoli il traffico è in tilt, spostamenti con tempi allungati a dismisura. A provocare grandi disagi vari fattori. Ci sono diversi cantieri stradali aperti in varie ...È lo scenario che si presenta agli occhi di chiunque abbia costeggiato nella giornata di ieri, a piedi o in auto, il tratto che va dal molo Beverello allaa causa di due interventi ...

Galleria a Napoli bloccata dal traffico diventa discoteca, escono dalle auto e ballano sui tetti Fanpage.it

Napoli, Galleria Vittoria si trasforma in una discoteca per il traffico paralizzato: musica a tutto volume e… Il Fatto Quotidiano

Napoli, auto bloccate per traffico della movida nella Galleria Vittoria e il tunnel si trasforma in discoteca Repubblica TV

Galleria della Vittoria a Napoli bloccata dal traffico diventa una discoteca - Italia Agenzia ANSA

La Galleria Vittoria chiusa da ieri doveva riaprire giovedì mattina, ma il Comune ha anticipato la conclusione dei lavori ...L'annuncio dell'assessore Cosenza al termine di una giornata molto complicata per gli automobilisti napoletani (era chiusa anche la Metro 1): "È stato possibile anticipare la riapertura e quindi ...