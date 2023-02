Formazioni ufficiali Montpellier-Psg | Ligue 1 2022 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ledi-Psg, match valevole per la 21^ giornata di. Sfida molto importante per i parigini, chiamati a ripartire dopo il pari casalingo contro il Reims che ha permesso alle inseguitrici di avvicinarsi.che cerca invece un successo in casa che manca da troppo tempo. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 1 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-PSG(3-5-2): Lecomte; Kouyaté, Jullien, Esteve; Maouassa, Savanier, Chotard, Leroy, Sacko; Germain, Mavdidi. Allenatore: Pitau. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinnos, Nuno Mendes; Vitinha, Danilo, Ruiz; ...

ROMA - CREMONESEROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Volpato, Belotti. All. MourinhoCREMONESE (3 - ...Commenta per primo Roma - Cremonese, le. Roma : Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini; Celik, Tahirovic, Cristante, Pellegrini, El Shaarawi; Volpato, Belotti. All: Mourinho Cremonese : Sarr; Ferrari, Aiwu, Bianchetti; ...

(LIVE!) ROMA-CREMONESE, le formazioni ufficiali: giocano Tahirovic e Volpato, Belotti guida l’attacco. Wijnaldum in panchina Giallorossi.net

LIVE Roma-Cremonese - Le formazioni ufficiali: riposo per Dybala, c'è Volpato. Giallorossi allo stadio Voce Giallo Rossa

Roma-Cremonese in diretta, formazioni ufficiali e risultato LIVE: in avanti Volpato e Belotti Sport Fanpage

La Roma si rituffa in Coppa Italia nel tentativo di conquistare le semifinali. Avversario all'Olimpico, una Cremonese in crescita. Mourinho ne cambia 6 rispetto alla gara con il Napoli: gioca Belotti, ...Roma-Cremonese è la terza sfida dei quarti di finale di Coppa Italia 2022-2023. La partita si gioca in gara secca. Chi vince si qualifica per le semifinali e sfiderà la Fiorentina. L'incontro sarà tra ...