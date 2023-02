Coppa Italia 2022 23 | il tabellone completo | gli incroci verso le semifinali

Stavolta il Torino si sveglia tardi: la Fiorentina vince 2 - 1 e vola in semifinale di. Rivincita con gli interessi per la squadra di Italiano rispetto al risultato di undici giorni fa in campionato. E' un successo che permette ai viola di conquistare la semifinale (doppia) ...Al termine della partita ditra la Fiorentina e il Torino il presidente dei viola Rocco Commisso a Mediaset si è lasciato andare ad uno sfogo: "Quello che ho detto qualche anno fa è accaduto, c'è un calcio malato e ...

Al termine della partita di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Torino il presidente dei viola Rocco Commisso a Mediaset si è lasciato andare ad uno sfogo: "Quello che ho detto qualche anno fa è ...