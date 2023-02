Australian Open | Tiley | “Djokovic ha vinto con uno strappo di tre centimetri”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una lesione di treal tendine del ginocchio sinistro. Sarebbe questa l’entità dell’infortunio sofferto da Novak, che comunque non gli ha impedito di trionfare per la decima volta all’2023 e di eguagliare il record di 22 successi negli Slam di Rafa Nadal. Il serbo, di fronte alle accuse di aver finto l’infortunio, dopo la vittoria sulla Rod Laver Arena in finale sul greco Stefanos Tsitsipas aveva promesso che avrebbe mostrato i risultati della risonanza magnetica cui si era sottoposto a inizio torneo. Non l’ha ancora fatto, ma i dettagli li ha svelati Craig, il Ceo di Tennis Australia e direttore dell’che ha dichiarato di aver visto i risultati degli esami. Risultati che, ha detto il suo coach Goran Ivanisevic in ...

Niente Masters 1000 (per lo meno, i primi due) negli Stati Uniti d'America per Novak Djokovic . Il fresco campione degli2023 deve fare infatti i conti con la situazione riguardante gli obblighi vaccinali riguardanti il Covid - 19 in vigore nel paese a stelle strisce. Ragion per cui, il campione serbo ...Sarebbe questa l'entità dell'infortunio sofferto da Novak Djokovic, che comunque non gli ha impedito di trionfare per la decima volta all'e di eguagliare il record di 22 successi ...

Novak Djokovic non si ferma: ecco dove giocherà dopo gli Australian Open Tennis World Italia

Le partite dell’Australian Open fra le più lunghe di sempre. E il prossimo anno la situazione potrebbe anche peggiorare Ubitennis

Alert dall'Australia: il vento dell'Est soffia forte sul mondo del tennis La Gazzetta dello Sport

Come e più Slam di Djokovic: i dominatori dell'Aus Open in carrozzina sport.tiscali.it

"Credo che nessuno possa mettee in discussione le qualità atletiche di Djokovic. Ha giocato con uno strappo di tre centimetri al tendine del ginocchio".Lo spagnolo è tra i migliori 10 dal 2005, per un totale di 906 settimane: un record. Ora però potrebbe star fuori un paio di mesi e gli avversari, da Auger-Aliassime fino a Daniil Medvedev, hanno un'o ...