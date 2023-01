Volley femminile | Champions League 2023 | Conegliano ai quarti | ok anche Milano e Novara

(Di martedì 31 gennaio 2023) I risultati delle italiane nella quinta giornata di Cev2022/di. Missione compiuta per, che doma Budapest in quattro set e sale così a 15 punti, rendendosi irraggiungibile dal Resovia. Partita non scontata per le venete, che, dopo aver vinto il primo set, devono fare i conti con la reazione d’orgoglio delle padrone di casa nel secondo.però si riporta subito in vantaggio nel terzo parziale, resistendo nel finale. Il quarto set è invece decisamente più comodo: 1-3 (17-25, 25-22, 21-25, 18-25) il risultato finale. FORMULA E REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Successo in quattro setper la Verocontro il ...

...notizie per i colori modenesi con la sorprendente Giulia Cordazzo seconda nella gara, ... schiacciatore di Modena, ed i calciatori Tommaso Silvestri e Thomas Battistella. In zona arrivo,...Media età di 16 anni, ma la formazione dell' Albisola Pallavolo si trova al quarto posto nel campionato di Serie D. La seconda posizione, occupata da Imperia e Finalmaremola, dista soltanto tre lunghezze. Fuori portata la prima posizione, appannaggio di una Tweener Andora capace di vincere undici ...

Milano ha sconfitto il Prometey Dnipro per 3-1 (25-19; 25-18; 24-26; 25-14) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le meneghine, reduci dalla sconf ...Conegliano ha sconfitto il Vasas Budapest per 3-1 (25-17; 22-25; 25-21; 25-18) nella fase a gironi della Champions League 2022-2023 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo sono tornate in campo ...