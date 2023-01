Il Paradiso delle Signore | trama 31 gennaio 2023 | i sospetti di Gemma

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 31 gennaio 2023)Zanatta inizierà ad avere deisul ritorno a Milano da solo di Marco, secondo lade Ildi martedì 31. Intanto, Vittorio sarà molto amareggiata per la sfuriata di Matilde. La Frigerio, infatti, dopo aver scoperto che Conti ha messo in guardia Marco a proposito di Tancredi, si è scagliata contro di lui e gli ha detto di rimanere fuori dalle dinamiche della sua famiglia, anche perché il giovane ha solo suo fratello ed è giusto che i due si riconcilino. Vittorio si confronterà con Roberto e gli racconterà quello che è successo con Matilde. Quest'ultima, poco dopo, sarà decisa a far riavvicinare suo marito e Marco e proverà a fare da mediatrice tra loro. In seguito, Salvo troverà dei bozzetti in ...