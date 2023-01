Dalla ragione al torto marcio | Skriniar | quello che nessuno ha mai detto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 gennaio 2023) C'è modo e modo per dirsi addio, Milanha scelto il peggiore. Partiamo da un dato di fatto: il ragazzo, sul campo, si è sempre comportato da serissimo professionista. Anche fuori in realtà, ma non nell'ultimo periodo. La scelta di andare a giocare in una squadra che ti riempie di grano ed è satura di campioni è stra-legittima, al punto chel'avrebbe contestata, se annunciata con le giuste maniere. Oddio, qualche tifoso dei nerazzurri si sarebbe incazzato lo stesso, ma non quanto sono incazzati ora (tantissimo).ha un accordo con il Psg da molto tempo, probabilmentescorsa estate. In maniera molto corretta si è messo a disposizione dell'Inter (potete vendermi e incassare o trattenermi e non prendere un euro). E fin qui non c'è nulla da dire, trattasi di decisione legittima. ...