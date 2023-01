Ultime Notizie – Banconote false | 376mila ritirate in 2022 | i tagli più contraffatti 20 e 50 euro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nelè aumentato dell’8,4% rispetto all’anno precedente il numero diinrilevate edalla circolazione: con 376.000, tuttavia, si tratta del secondo livello più basso mai registrato rispetto al totale dei biglietti in circolazione (nel 2017 erano state 694.000). Lo segnala la Bce evidenziando come “le probabilità di ricevere un esemplare falso sono molto scarse, poiché il numero di falsi resta assai contenuto rispetto al totale dei biglietti autentici in circolazione”. In pratica nelsono stati individuati 13 falsi per ogni milione diautentiche in circolazione. L’incremento della circolazione di– spiega l’tower – ...