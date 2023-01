Kvaratskhelia e la morte della nonna | ecco perché indossava quel polsino – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Kvichaè sceso in campo per Napoli-Roma nonostante un grave lutto: laè stato ancora una volta importante per la vittoria del Napoli. L’assist del georgiano, su bellissima imbucata di Mario Rui, ha innescato il primo gol di Osimhen. Poi c’è stato il pareggio di El Shaarawy ed il golvittoria di Simeone. Maha avuto anche la palla per segnare il possibile gol del 2-0, eppure il georgiano è rimasto a metà tra un tiro al volo ed uno stop ed ha consegnato la palla nella mani di Rui Patricio. Un gesto tecnico sbagliato, ma che non sminuisce un’altra prova importante da parte di, poi sostituito nella ripresa da Elmas. Maha giocato Napoli-Roma ...