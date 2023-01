L’affollato Leicester City conferma la firma dell’ala brasiliana e continua a spingere per l’attaccante del Leeds in forma

Leggi su justcalcio

(Di domenica 29 gennaio 2023) Notizia fresca giunta in redazione: Ilhato laTete con un contratto a breve termine fino alla fine della stagione, che potrebbe rivelarsi una preziosa aggiunta per Brendan Rodgers. L’allenatore nordirlandese è a caccia di reclute attaccanti mentre mira a scongiurare la minaccia di retrocessione dopo che i Foxes hanno sopportato un brutto inizio di stagione. Stanno anche cercando un accordo per l’ala delUnited Jack Harrison, quindi potrebbero essere giorni impegnativi per loro mentre la finestra di trasferimento volge al termine. Secondo quanto riferito, ilha respinto l’interesse di West Ham,United e Brentford per vincere la corsa per Tete, che è stato in ...